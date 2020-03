Il se tape une BMW

Hamster dame Inscrit: 10/07/2016 18:17 Post(s): 7537 Karma: 4919

Dans la nuit de vendredi 13 à samedi 14 mars, un homme a eu un rapport sexuel avec une BMW.

Alertée par des bruits étranges vers 3h30, la propriétaire s'est penchée par la fenêtre pour constater l'insoutenable partie de jambes en l'air entre sa voiture et cet objectophile (personne qui a une attirance sexuelle pour les objets non animés).

Elle a filmé la scène et s'est dépêchée de nettoyer sa voiture, qui - heureusement - n'a pas souffert (en tout cas pas sa carrosserie).



Contribution le : Aujourd'hui 20:59:04