[Covid]quels jeux mobiles entre amis?

Je suis accro Inscrit: 17/07/2018 23:27 Post(s): 1254 Karma: 925





Bref, internet à bien changé, mon premier souvenir était ce jeu où on se lancait une poule, un peu en même temps que la periode yeti game.





Mais voilà, nous allons tous être un peu distant ces prochains temps. Je vais proposer à mes collegues une partie de



Vous connaitriez quoi comme jeux qui se jouent en temps réel et qui peut être sympa à partager?



Pareil, plus pour jouer entre amis, vous connaissez des jeux android/ios? Après tout, Covid peut vouloir dire Coop-video games !Bref, internet à bien changé, mon premier souvenir était ce jeu où on se lancait une poule, un peu en même temps que la periode yeti game.Mais voilà, nous allons tous être un peu distant ces prochains temps. Je vais proposer à mes collegues une partie de skribbl.io lundi pendant la "pause". (c'est une sorte de dessiné c'est gagné).Vous connaitriez quoi comme jeux qui se jouent en temps réel et qui peut être sympa à partager?Pareil, plus pour jouer entre amis, vous connaissez des jeux android/ios?

Contribution le : Aujourd'hui 23:03:05