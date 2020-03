Options du sujet Imprimer le sujet

UltimateByte Un bar fête le dernier verre avant la fermeture (quarantaine coronavirus) 1 #1

Je suis accro Inscrit: 15/03/2012 00:52 Post(s): 738 Karma: 623



https://www.facebook.com/174366482326/videos/2606421582948010/ Alors que les commerces "non essentiels" sont sur le point de fermer pour freiner la pandémie de coronavirus, les clients du bar La Java Pop à Orléans fêtent leur dernier verre avant une durée indéterminée.

Contribution le : Aujourd'hui 02:51:16