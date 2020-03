Index des forums Koreus.com Software et Réseaux Booster ma connexion internet ? Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Voilà je me demandais si quelqu'un avait une idée de résolution à mon problème. J'ai une connexion 30 Mbit/s sauf que le soucis c'est que mon ordi principal est à l'opposé total du router (et donc de la prise ethernet).



A la base le Wifi ne passait pas jusqu'à la bas alors j'ai pris un répéteur WLAN (TP-LINK RE200) qui fonctionne bien et me permet d'avoir un signal WiFi mais en faisant un speedtest j'arrive tant bien que mal à 10 Mbit/s (et avec les jeux en ligne et les pertes de paquets c'est limite injouable).



J'avais donc acheté à la base pour ma télé un powerline pour passer par ethernet. J'ai essayé en le branchant mais la... j'arrive à 0.75 Mbit/s donc jouer la dessus relève de l'exploit !



Pour info comme j'utilise une vieille clé Wifi (



Voilà je me demandais si quelqu'un avait une idée de résolution à mon problème. J'ai une connexion 30 Mbit/s sauf que le soucis c'est que mon ordi principal est à l'opposé total du router (et donc de la prise ethernet).

A la base le Wifi ne passait pas jusqu'à la bas alors j'ai pris un répéteur WLAN (TP-LINK RE200) qui fonctionne bien et me permet d'avoir un signal WiFi mais en faisant un speedtest j'arrive tant bien que mal à 10 Mbit/s (et avec les jeux en ligne et les pertes de paquets c'est limite injouable).

J'avais donc acheté à la base pour ma télé un powerline pour passer par ethernet. J'ai essayé en le branchant mais la... j'arrive à 0.75 Mbit/s donc jouer la dessus relève de l'exploit !

Pour info comme j'utilise une vieille clé Wifi ( https://www.amazon.fr/Edimax-EW-7811UN-Nano-Adaptateur-sans/dp/B003MTTJOY/ref=pd_rhf_ee_p_img_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=VSGCHE1WSA1RN56BQ6K9 ) 150 Mbps quand même.

Du coup, vous avez une idée de solution pour booster ma connexion (sans déplacer le routeur car seule prise de l'appart' où il est).

La qualité de la liaison CPL va dépendre notamment de ton installation électrique et si elle est ancienne ou avec des disjoncteur au milieu, ça va pas être chouette.



On a pas d'information sur la configuration de ton domicile (distance, étages, murs etc), mais si tu veux une vrai solution d'un point de vue technique, il te faudra tirer un câble Ethernet ou déplacer ton PC à côté de ton routeur pour t'y brancher directement.



PS : Pour jouer, le Wifi c'est de la m... Il y a trop d'impondérable pour compter dessus.

Arg. Disons que mon appart fait 80 m2 et que le routeur et le pc son a l'opposé avec un couloir et un gros mur porteur



Voila j'ai repris le plan de mon aspi ^^.



En rouge c'est ou est mon pc.

En jaune c'est la prise pour internet.

En violet ma box.

En gris les murs porteurs

En vert le répéteur WiFi.



Arg. Disons que mon appart fait 80 m2 et que le routeur et le pc son a l'opposé avec un couloir et un gros mur porteur

Voila j'ai repris le plan de mon aspi ^^.

En rouge c'est ou est mon pc.
En jaune c'est la prise pour internet.
En violet ma box.
En gris les murs porteurs
En vert le répéteur WiFi.

L'immeuble date de 2015 mais avec les powerline j'ai des déconnexions assez récurrente avec ma box TV qui est dessus, donc je pense que le câblage électrique est très pourri. Comme tu le vois il est pas possible de tirer un câble eternet de la box au pc (enfin techniquement si mais je crois que je me fais tuer par ma femme ^^)

