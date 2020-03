Options du sujet Imprimer le sujet

FMJ65 Toupie chinoise pour grands garçons 2 #1

J'aime glander ici Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 8503 Karma: 2459 Je ne connaissais pas cette discipline. La vidéo est ancienne mais je n'ai pas l'impression qu'elle soit déjà passée. Il s'agit d'un concours extrême, la petite toupie faisant 1.3 tonnes !!!! Mais ça se pratique plus communément avec des toupies à taille plus humaine !











Contribution le : Aujourd'hui 13:48:26