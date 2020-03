Options du sujet Imprimer le sujet

Android, comment transférer des fichiers sans le câble ?

Voici mon problème, mon téléphone est en bonne santé. Seulement la prise femelle du câble sur le téléphone ne fonctionne plus correctement, il faut une position parfaite pour qu'il puisse charger.

Bref, en tout les cas, le téléphone n'est plus reconnu par mon ordinateur.

Comment pourrais-je faire pour transférer des fichiers (musiques) sans utiliser le câble ? (ni l'application "Votre téléphone" sur Windows)

Re: Android, comment transférer des fichiers sans le câble ?

@-Ninja- a écrit:

@Fleur-du-Desert Bluetooth? Ou en uploadant sur le cloud. Ou Wetransfer.



Dropbox !



Le bluetooth est naze sur mon ordi. Efectivement le cloud, je vais utiliser Dropbox, est une bonne idée.



