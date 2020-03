Slip de Bain Inscrit: 30/08/2016 07:02 Post(s): 7478 Karma: 18742









Clément Lanot - PARIS - En pleine pandémie de #coronavirus : une manifestante crache sur des policiers de la BRAVM : elle se prend une baffe et se fait gazer. #GiletsJaunes #14MarsTousAParis #COVIDー19 #Acte70 @CLPRESSFR En pleine épidémie de Coronvirus, lors de l'acte 70 des GJ (le premier que je ne cautionne pas pour cause de Covid-19) une manifestante s'est crue obligé de cracher sur les policiers de la BRAVM. Un geste totalement absurde et qui fait bien plus de mal au GJ qu'au fdoClément Lanot - PARIS - En pleine pandémie de #coronavirus : une manifestante crache sur des policiers de la BRAVM : elle se prend une baffe et se fait gazer. #GiletsJaunes #14MarsTousAParis #COVIDー19 #Acte70 @CLPRESSFR

