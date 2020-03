Options du sujet Imprimer le sujet

schnapss Pierre-Emmanuel Barré journal d'un confinement 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 01/07/2005 17:11 Post(s): 3942 Karma: 765



Jour #1 J'adoreJour #1

Contribution le : Aujourd'hui 19:09:05

Avaruus Re: Pierre-Emmanuel Barré journal d'un confinement 0 #3

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 5940 Karma: 4638 Il me faisait un peu rire avant. Maintenant il ne m'arrache même plus un sourire. Son humour a changé ou j'ai changé ?

Contribution le : Aujourd'hui 19:11:49

schnapss Re: Pierre-Emmanuel Barré journal d'un confinement 0 #4

Je masterise ! Inscrit: 01/07/2005 17:11 Post(s): 3942 Karma: 765 @Avaruus tu as changé

Il reste dans la ligné de ces chroniques quand il était chez Nagui

Contribution le : Aujourd'hui 19:15:17