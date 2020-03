Index des forums Koreus.com La chambre des Liens [documentaire] Les enfants du 209 rue Saint-Maur Paris Xe | ARTE (Histoire de la WWII) Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

J'ai eu l'occasion de voir ce documentaire en Allemagne, en Allemand sous titré français. Il m'a beaucoup marqué





Les enfants du 209 rue Saint-Maur Paris Xe | ARTE







La réalisatrice a enquêté sur la vie du quartier durant l'occupation, et s'est focalisé sur l'ensemble d'habitations du 209 de la rue Saint Maur (Paris).

Abritant des français, des français-juif et des pas juifs, des collaborateurs, la solidarité de l'immeuble à permis de protéger des rafles les familles, grâce notamment à un gendarme y habitant, et en déplaçant les familles d'un appartement à l'autre.

Monté comme une enquête s'appuyant sur le plan de l'immeuble et sur les témoignages, la réalisatrice réussit à rencontrer les enfants qui y habitaient, dont certains si jeunes qu'ils n'en ont que des images, parfois fausse, de leur enfance durant la guerre. Les survivants sont aujourd'hui de paisibles retraités.



Je sais que c'est un peu long (1heure40) mais c'est un témoignage incroyable sur la solidarité et sur comment la desobéissance a pu se manifester. Ici c'est au 209, rue Saint Maur, mais partout en France des initiatives similaires ont été portées, j'en suis persuadé.



Bref, la vie est pleine d'espoirs



