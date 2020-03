Chanson bretonne dans un épisode de South Park

Options du sujet Imprimer le sujet

J'ai été étonné d'entendre une chanson bretonne dans un épisode de SouthPark

Je n'ai pas pu m'empêcher de bondir sur Shazam pour trouver le titre:



Il s'agit de Gortoz a ran un titre de Denez Prigent, un chanteur breton.



Cette musique "mélancolique" a été placée dans un épisode de southpark lorsque

les filles de l'école ont décidé de toutes quitter leur petit copain.







Cette chanson émouvante a aussi était utilisée dans le film "La chute du faucon noir".





Aujourd'hui 21:43:30