Cherche nom du fond métré pour photos criminels face profil

1) Le nom du fond métré que l'on voit dans les films et aux États Unis. Les personnes sont prises en photo de face et de profil afin de voir leur taille.



2) Le nom de la pancarte que ces personnes tiennent dans leur main.



3) Savez-vous où est-il possible de louer ou d'acheter ce matériel (fond et pancarte) ?



4) J'ai fais des recherches mais je n'ai pu trouver que cette photo.







Merci beaucoup pour votre aide



