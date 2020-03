Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo La police de Madrid utilise des drones avec haut-parleur 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 5321 Karma: 3067 "Un tweet de la police municipale de Madrid daté de samedi 14 mars montre un drone utilisé pour diffuser des messages au public.

Le principe avait été utilisé en Chine il y a quelques semaines. En effet, les consignes à Madrid sont de ne pas sortir en dehors de

raisons impérieuses. A l’évidence les touristes et les passants manquent de discipline" (Source)







