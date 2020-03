Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Une pièce tombe dans le réservoir d'une moto 3 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 40991 Karma: 16016 En ouvrant son porte-feuilles à une station-service, un motard fait tomber une pièce dans le réservoir de sa moto. Pas de bol d'or .





Coin Drops Into Open Gas Tank || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 14:22:02

Wiliwilliam Re: Une pièce tombe dans le réservoir d'une moto 0 #3

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 30006 Karma: 8477

@pOpO_510 a écrit:

C'est balo! mais ça n'aura probablement aucunes conséquences



C'est sur ça a l'air de bien le faire chier pourtant! Citation :C'est surça a l'air de bien le faire chier pourtant!

Contribution le : Aujourd'hui 14:41:11

mocsap Re: Une pièce tombe dans le réservoir d'une moto 0 #5

Je suis accro Inscrit: 11/04/2017 13:13 Post(s): 752 Karma: 574

@mawt1 a écrit:

Il achète un baton téléscopique avec l'aimant au bout est tout est bon! :)



exactement Citation :exactement

Contribution le : Aujourd'hui 14:52:52