Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Une journaliste fait un malaise 1 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 40991 Karma: 16017 Une journaliste libanaise fait un malaise en direct à la télévision.





Lebanese TV correspondent collapses on Live TV during corona virus updates coverage

Contribution le : Aujourd'hui 14:33:51

FMJ65 Re: Une journaliste fait un malaise 0 #3

J'aime glander ici Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 8507 Karma: 2459 Boh, elle ne sait pas tenir sur des escarpins, ou un micro, tout au plus .......

Contribution le : Aujourd'hui 15:05:42