Avaruus Quand tu traverses sans regarder 3 #1

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 5969 Karma: 4670

Un jeune homme traverse la rue devant un bus en courant, sans regarder ce qui arrive. Il se fait percuter par une voiture, fait le ventre-y-glisse de sa vie, et se relève. Il a probablement été chanceux d'avoir été percuté un jour de fortes pluies, sinon il aurait fait le râpé de sa vie.

Contribution le : Hier 22:51:12

FMJ65 Re: Quand tu traverses sans regarder 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 8510 Karma: 2460 Punaise, la vache ! J'espère qu'il n'aura pas trop de séquelle. C'est pas parce qu'il se relève qu'il n'a pas de traumas internes.

Contribution le : Hier 23:34:22