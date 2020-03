Le drôle de cri du Bucorve du Sud

Options du sujet Imprimer le sujet

Southern ground hornbill calling



Le Bucorvus leadbeateri) faisant son cri (de rut ? juste pour communiquer ?). L'oiseau est déjà surprenant de visu, le bruit qu'il fait est à la hauteur de l'apparence.^^





















