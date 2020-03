Un ver attaqué par des globules blancs de souris

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 5968 Karma: 4670



Cet enregistrement montre, en gros, une expérience portant sur la réponse d'un système immunitaire face à un ver parasitaire. Le ver utilisé dans l'expérience n'est pas vraiment parasitaire, mais il est apparemment souvent utilisé dans des expériences sur les organismes vivants.



Si vous voulez plus de renseignements, lire la citation qui suit.





Citation : Researchers introduced mouse white blood cells to a common soil nematode (Caenorhabditis elegans) to see what would happen. These nematodes aren't parasites at all, they're free-living. But they are extremely common research organisms - enough so that its genome and every single cell of its body has been mapped out, from a 1-celled fertilized egg to an adult. More info: https://cbs.umn.edu/cgc/what-c-elegans



Here's the article from the Journal of Experimental Medicine that this video came from, if anyone's interested: https://rupress.org/jem/article/211/7/1281/41613/Leukotriene-B4-amplifies-eosinophil-accumulation





Des chercheurs ont mis en présence des globules blancs de souris avec un nematode (Caenorhabditis elegans) pour voir ce qui se passerait. Ces nématodes ne sont pas des parasites, ils vivent de manière autonome. Mais ce sont des organismes fréquemment utilisés dans la recherche des organismes vivants - tellement utilisés qu'on a détaillé leur génome et la moindre de leurs cellules, du foetus à l'adulte. Plus d'infos : https://cbs.umn.edu/cgc/what-c-elegans



Ci-après l'article du Journal of Experimental Medicine d'où la vidéo a été tirée, pour ceux que ça intéresse : https://rupress.org/jem/article/211/7/1281/41613/Leukotriene-B4-amplifies-eosinophil-accumulation



Et pour les curieux au sujet de ces vers, vous pouvez lire ces deux articles wikipédia :

- nématodes

