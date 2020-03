Petit conseil de Philippe Etchebest

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 6344 Karma: 2724

@Tchairo

Citation : "J'ai l'impression de me faire engueuler, mais oui".

Ce matin, un voisin s'est pointé chez moi en râlant et en me serrant la main, en me demandant "qu'est-ce que c'est que ces conneries..."

Il est reparti chez lui en marmonnant dans une moustache qu'il n'a pas. Et j'ai pensé, mais un peu tard, que j'aurais dû l'engueuler.

Contribution le : Aujourd'hui 09:55:27