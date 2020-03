Options du sujet Imprimer le sujet

Il roule en 4x4 sur une piste de ski (Suisse)

Source

La police enquête et risque de lui mettre une amende. Profitant de la fermeture des domaines skiables ce dimanche, un propriétaire d'une belle audi 4x4 s'est amusé à faire des driffts et rouler sur les pistes de ski vides :La police enquête et risque de lui mettre une amende.

Re: Il roule en 4x4 sur une piste de ski (Suisse)

Après peut être que ça nique la piste, mais bon, le temps que quelqu'un retourne faire du ski il aura déjà bien neigé d'ici là Le conducteur s'amuse et il profite, c'est coolAprès peut être que ça nique la piste, mais bon, le temps que quelqu'un retourne faire du ski il aura déjà bien neigé d'ici là

