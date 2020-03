Musique au balcon #Coronavirus

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 64998 Karma: 27500

Un homme chante et joue du piano sur son balcon





Man Put Up An Amazing Performance From His Balcony In Italy During The Coronavirus Pandemic



Trompette sur le balcon





Trumpeter Performs 'Imagine' on Italian Balcony During Coronavirus Lockdown



Hymne national italien sur le balcon





Italians Sing National Anthem From Balconies To Lift Spirits During Coronavirus Lockdown

