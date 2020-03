Options du sujet Imprimer le sujet

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41007 Karma: 16034 Un couple de gorfous sauteurs profite de l'absence de visiteurs pour se balader dans les allées de l'aquarium John G. Shedd de Chicago.





Penguins openly explore aquarium closed due to coronavirus

