cyrielkiller Alien isolation Fan-art 3 #1

Je m'installe Inscrit: 08/05/2011 23:29 Post(s): 106 Hello ! J'en profite pendant que tout le monde soit dans son abri pour partager une scene 3D que je viens de terminer.

En référence à Alien Isolation.

J’espère que ça vous plaira. (Pour ceux qui souhaites apprendre la 3D j'organise des cours particulier à distance).





Marmoset Cutscene





speed modeling hardsurface

Contribution le : Aujourd'hui 12:52:20

Yazguen Re: Alien isolation Fan-art 0 #2

Je poste trop Inscrit: 18/02/2005 18:32 Post(s): 11275 Karma: 9025 Sympa, ça manque un peu de couleur quand même à l'intérieur.

Jamais utiliser Maya, il est pas trop compliquer à apprendre ?

Contribution le : Aujourd'hui 13:25:10

Freud Re: Alien isolation Fan-art 0 #3

Non je déconne, suis incapable de faire ça Oui sympa mais sans plus....Non je déconne, suis incapable de faire ça

Contribution le : Aujourd'hui 13:30:41

cyrielkiller Re: Alien isolation Fan-art 0 #4

Je m'installe Inscrit: 08/05/2011 23:29 Post(s): 106 @Yazguen oui maya c'est difficile à apprendre mais avec un peu de courage ça devrait le faire.

Je te conseil les tutos de Wizix si tu souhaites te lancer.

Contribution le : Aujourd'hui 13:46:16