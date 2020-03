Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Arnold Schwarzenegger nous ordonne de rester à la maison 1 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 903 Karma: 1182 Arnold Schwarzenegger, avec son poney et son âne, nous demande de rester à la maison.



En VO:



Stay at home



En VOST en anglais:



Contribution le : Aujourd'hui 13:31:45