France : Altercation entre 1 femme et 1 policière (cornavirus) + Thomas Pesquet tuto confinement

@jopopmk Me semble que c'est une mesure qui s'applique que depuis ce midi.

Puis bon, faut que toute la population soit au courant des règles à suivre. Or à mon avis pas tout le monde suit scrupuleusement en quasi continu les médias

Faut un certain temps de matraquage médiatique pour être sûr que tout le monde est au courant et se motivent à appliquer les règles ^^



Mais je sens qu'on va encore en voir passer de ces vidéos avec 2 têtes de mules qui se confrontent ^^

