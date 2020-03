[ Feu de camp ] Racontez-nous une histoire

Je masterise ! Inscrit: 11/07/2014 10:27 Post(s): 2240 Karma: 949

Bonjour à tous,



Ce sujet relate ce qui s'est passé durant une période courte, mais dont nous n'avons pas la durée exacte. Cela s'est passé il y a quelques mois sans doute. En tout cas, avant les événements de pandémie qu'aura connu la population mondiale et qui nous auront touchés de près.



Durant cette période que nous relatons ici, un groupe de personnes dont l'identité restera voilée se sera réuni chaque soir dans un lieu commun, autour d'un feu. Rien d'extraordinaire jusque là. Vous connaissez sans doute ces soirées autour d'un feu. Les gens se connaissent plus ou moins. Il y a souvent une guitare, des chansons, de l'alcool, des relations se créent, les langues se délient et vient le moment - le meilleur selon moi - où l'on commence à raconter des histoires qui se transforment et deviennent mystérieuses lorsque les ombres deviennent de plus en plus sombres et menaçantes.



Ici, vous trouverez les traces de ces histoires à travers les témoignages de personnes ayant - dit-on - vécu ces soirées autour de ces feux de camp. Ils viendront nous dévoiler quelques récits qu'ils auraient entendus et qu'ils rapporteront le plus fidèlement possible.



Soyez attentifs, car on dit que ces histoires on laissé une trace indélébile chez tout ceux qui les ont entendues ; on dit aussi qu'elles changent les hommes en mieux ou... en pire. Prudence...!



------------------------------------------



Le but du sujet :



- Raconter une histoire vraie ou fausse sans obligation de dire si elle est vraie ou fausse : les hommes mentent parfois, mais c'est pour la bonne cause.



- Une histoire ou une anecdote personnelle, peu importe, pourvu que ce soit captivant : ne vous limitez pas dans les thèmes, soyez créatifs !



- Le récit qui est rapporté doit être respecté. Le messager n'est que "la personne qui a entendu". Respectons-le pour ce qu'il nous rapporte.



- Certaines histoires naissent dans les livres, mais ce sont souvent de bonnes histoires qui fonctionnent bien lors de ces soirées autour du feu : le messager devient alors messager d'un messager. Ça marche aussi.



----------



Je ne suis pas le maître du jeu, je suis un messager. Mais je possède néanmoins quelques réponses si besoin.



Merci à vous.

Contribution le : Aujourd'hui 16:45:15