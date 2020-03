Options du sujet Imprimer le sujet

21210 "J'espère que ce pays se prendra une bonne vieille pandémie" -Bernard, Survivaliste 3 #1

Il doit être aux anges en ce moment.

Slip de Bain Inscrit: 30/08/2016 07:02 Post(s): 7500 Karma: 18779 Alors oui, Bernard est un co...ard mais bravo aux survivalistes prévoyant qui eux ne propagent pas le virus dans les magasins pour s’acheter 3 rouleaux de PQ.

Avoir un minimum de stock chez soi, ce n'est pas forcement souhaiter l'éffondrement

