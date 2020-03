Options du sujet Imprimer le sujet

Zertyy [Topic unique] GIF/Webm drôles ou insolites (N°3) 1 #1

Serial Locker Inscrit: 22/01/2007 23:42 Post(s): 18021 Karma: 4505 courtes vidéos sans son au format Webm ou mp4 drôles ou insolites.



Veuillez ne poster qu'une seule vidéo par post histoire de ne pas trop surcharger les pages.



Ceux qui ont une faible connexion, prenez votre mal en patience.





ASTUCE :

Si vous voulez mettre une vidéo qui tourne en boucle utilisez la balise :



"[vid loop]" a la place de "[vid]"





Précédent topic :







Et pour ouvrir en beauté et en finesse ce troisième topic, reprenons le dernier post du topic précédent :



Citation :

@PurLio a écrit:

La crise du coronavirus s'intensifie ! A partir d'aujourd'hui, les doubles fellations sont interdites!



Vous navigateur est trop vieux Topic dédié aux GIFs animé ouvidéos sans son au format Webm ou mp4 drôles ou insolites.Veuillez ne poster qu'une seule vidéo par post histoire de ne pas trop surcharger les pages.Ceux qui ont une faible connexion, prenez votre mal en patience.Si vous voulez mettre une vidéo qui tourne en boucle utilisez la balise :"[vid loop]" a la place de "[vid]"Précédent topic : https://www.koreus.com/modules/newbb/topic180714.html Et pour ouvrir en beauté et en finesse ce troisième topic, reprenons le dernier post du topic précédent :Citation :

Contribution le : Aujourd'hui 18:18:48