Restauration d'un tableau par Julian Baumgartner

Je viens d'arriver Inscrit: 24/10/2013 11:48 Post(s): 91 Karma: 184



Blue Skies Smilin' At Me; Conserving A Henry Ranger Seascape



J'avais déjà auparavant partagé une vidéo de cette chaîne youtube ici-même, mais je voulais partager cette dernière vidéo car je trouve cette restauration particulièrement impressionnante, et bien plus intéressante que la 1re que j'avais partagé. On a la vision de l'artiste au moment où il avait peint son tableau totalement restaurée grâce à Julian Baumgartner dans la vidéo.

Ce que je trouve encore plus impressionnant, c'est à quel point l'œuvre n'avait plus du tout aucune couleur originel avant sa restauration.

Contribution le : Aujourd'hui 21:44:59