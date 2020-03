Options du sujet Imprimer le sujet

LeCromwell Il est 20h, Paris applaudi 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/05/2009 19:21 Post(s): 3663 Karma: 2818



Olaf Rokvam 2020 - Il est 20h à #Paris et de nombreux applaudissements se font entendre depuis les fenêtres. Des hommages vibrants adressés au personnel soignant dans cette crise contre le #coronavirus. Vive la République et Vive la France #OnApplaudit #COVID19france #Covid_19 #QuarantineLife Olaf Rokvam 2020 - Il est 20h à #Paris et de nombreux applaudissements se font entendre depuis les fenêtres. Des hommages vibrants adressés au personnel soignant dans cette crise contre le #coronavirus. Vive la République et Vive la France#OnApplaudit #COVID19france #Covid_19 #QuarantineLife

Contribution le : Aujourd'hui 22:52:44