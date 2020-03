Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Les cure-dents contre le coronavirus dans un ascenseur 1 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 914 Karma: 1195

Après





Source Les cure-dents contre le coronavirus dans un ascenseur.Après la Chine , au tour de l'Allemagne (je crois d'après l'affichage).

Contribution le : Aujourd'hui 08:32:33