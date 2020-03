Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Enfant VS Ecrevisse 1 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 914 Karma: 1195





Source Un enfant rencontre pour la première fois un écrevisse

FMJ65 Re: Enfant VS Ecrevisse 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 8524 Karma: 2463 Faut pas grand chose pour l'apeurer celui-là !



Ce qui me fait penser que quand j'étais petit (ça veut dire il y a très très longtemps), j'avais voulu voir au combien un petit crabe pouvait "pincer fort" comme me disaient les grands. Eh bien j'ai jamais réessayé depuis ! Je m'en souviens encore ..... (la douleur est mémoire ....)

