Source Au drive, le caissier tend la carte bleue et le ticket de caisse au client. Avant de les récupérer, le client les désinfecte avec un spray.

