Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Premier jour de confinement en France 6 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 65017 Karma: 27525



Vive la France

Ici c’est pas l’Italie

#RESTEZCHEZVOUS #COVID19



Il s'agit bien sûr d'une parodie Vive la FranceIci c’est pas l’Italie#RESTEZCHEZVOUS #COVID19 https://t.co/kaJlW38bzF Il s'agit bien sûr d'une parodie

Contribution le : Aujourd'hui 08:49:31