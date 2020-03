Générateur d'attestation de déplacement

Options du sujet Imprimer le sujet

Voici le générateur d'attestation, qui vous créé un PDF (les données sont stockées localement, sans rien envoyer)



https://johann.pardanaud.com/covid-19-certificate/







Vous n'avez pas envie de participer à la déforestation en imprimant votre attestation de déplacement ?
Voici le générateur d'attestation, qui vous créé un PDF (les données sont stockées localement, sans rien envoyer)

https://johann.pardanaud.com/covid-19-certificate/

Pour ceux qui voudraient se plonger dans le code : https://github.com/nesk/covid-19-certificate/blob/2dc73c2aad1bcfa57fa50b14b92916bc49b1beee/certificate.js#L11-L17

ça tombe bien, il fallait que j'aille acheter des cartouches. Mon imprimante est vide. Je pourrai enfin imprimer la version papier.

