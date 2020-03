Coronavirus, info des GJ

J'aime glander ici Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 8529 Karma: 2464

S'il a un problème quand il allume sa télé, il faut qu'il la laisse éteinte !!!!!!!!



A titre indicatif, un virus mute en permanence, chaque seconde il expérimente de nouvelles formes, de milliards de combinaisons, qui dans leur totalité s'avèrent inefficaces.

Mais il arrive qu'exceptionnellement, une mutation s'avère efficace, et si par hasard se greffent là-dessus des conditions de propagation favorables, ça donne une épidémie! Et quand le virus s'avère particulièrement performant et les mesures de protection humaines bien tardives, ça donne une pandémie. C'est aussi simple que ça et ça dure depuis la nuit des temps, pas la peine de chercher un complot là-dessous !

Contribution le : Aujourd'hui 12:54:44