Un barista forme une femme sur le Latte Art en fleur. La femme reproduit, en mieux et choque le barista.

Je suppose que c'était prémédité vu que sa tasse était déjà quasiment vide.

