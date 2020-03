Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 920 Karma: 1197 mon père a acheté ceci pendant qu'il était au Japon pour sa secrétaire ... ignorant complètement jusqu'à son retour à la maison, ce qui se produit quand on y met de l'eau chaude !



La tasse est décoré d'une femme geisha. En mettant de l'eau chaude, la tenue disparaît et fait paraître la geisha nue.





