Vélo désarticulé

Le vélo est décidément l'une des plus belles inventions humaines. Et l'une de celle qui n'a jamais cessé d’innover, en bien comme en mal ! Plus de 200 ans après sa création !

(on peut dire la même chose de la maison, sauf que ça date "un peu" plus)

Contribution le : Aujourd'hui 14:27:25