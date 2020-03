Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo Combat médiéval à coups de hache 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 5345 Karma: 3138



Edit: première vidéo supprimée car DJP

Contribution le : Aujourd'hui 14:40:56

gonorrhus Re: En mémoire à tous ces rouleaux de PQ disparus 0 #5

Je suis accro Inscrit: 04/01/2017 19:08 Post(s): 1223 De 0:59 à 1:05, il avait nettement le temps de le finir. Pourquoi il a laissé passer l'occasion ?

Contribution le : Aujourd'hui 15:27:49