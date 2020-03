Mais vous êtes fou - Covid 19

Je m'installe Inscrit: 14/10/2011 01:31 Post(s): 230 Karma: 156





Voila en période de confinement, on passe le temps chez soi. Je me suis amusé pendant le sieste de ma fille à jouer avec adobe première et j'ai fait un petit montage avec le morceau de



Désolé pour la qualité des vidéos mais bon je suis pas monteur, j'ai vite fait. J'ai bien ri je vous la poste







