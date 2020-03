Barbes le marché 11h ce matin

Options du sujet Imprimer le sujet

Alex - #confinementjour2 : Le marché de Barbès aujourd’hui à 11h à Paris C’est scandaleux rien n’a changé. Ça va être l’enfer aux urgences #ScandaleSanitaire #MacronDestitution #BuzynGate #COVIDー19 #Confinementotal #coronavirus Alex - #confinementjour2 : Le marché de Barbès aujourd’hui à 11h à ParisC’est scandaleux rien n’a changé. Ça va être l’enfer aux urgences#ScandaleSanitaire #MacronDestitution #BuzynGate #COVIDー19 #Confinementotal #coronavirus

Je masterise ! Inscrit: 01/07/2005 17:11 Post(s): 3954 Karma: 784 c'est de l'alimentaire donc c'est ouvert. c'est cohérent pour moi. le Leclerc à coté de chez moi est ouvert et fréquenté aussi.

Rayon de Soleil Inscrit: 07/07/2008 12:56 Post(s): 25750 Karma: 13042 Y avait aussi un marché alimentaire ouvert. Effectivement ils étaient en règle. Mais effectivement ça peut poser problème



Je crois que depuis, Edouard Philippe à demander aux préfets de faire interdire les marchands avec beaucoup d'étalage comme ça

