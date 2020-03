Options du sujet Imprimer le sujet

kalyagan comment fabriquer un masque de protection Coronavirus avec filtre à café ! 1 #1

Garçon un Pastis Inscrit: 29/04/2010 14:16 Post(s): 51

Masque de protection CORONAVIRUS avec filtre à café !

Contribution le : Aujourd'hui 17:18:20

Yazguen Re: comment fabriquer un masque de protection Coronavirus avec filtre à café ! 1 #2

Je poste trop Inscrit: 18/02/2005 18:32 Post(s): 11305 Karma: 9045

Du coup est ce qu'ils laissent passer les gouttelettes d'eau... Les filtres à café laissent passer l'eau, heureusement d'ailleurs sinon ça serait un peu conDu coup est ce qu'ils laissent passer les gouttelettes d'eau...

Contribution le : Aujourd'hui 18:52:24