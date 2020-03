Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Simulateur de coup de masse sur le casque 1 #1





Besoin d'un petit coup de masse sur le crâne ? Ce simulateur est pour vous !



Zertyy Re: Simulateur de coup de masse sur le casque 3 #2

Faut vraiment être à la masse pour faire ce genre de chose, ou alors avoir un pet au casque



Jebia Re: Simulateur de coup de masse sur le casque 0 #4

C'est là que pas de chance ton casque est défectueux, il est plein de micro fissure...



Quel idée de laisser le travailleur dans son casque :'(



deepo Re: Simulateur de coup de masse sur le casque 0 #5

@gazeleau c'est ce que je me disais. c'est quoi l'intérêt si tu capte pas la différence. Soit sans casque.

