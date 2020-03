Options du sujet Imprimer le sujet

PETCH0 Coronavirus - Un parisien viens télétravailler a la Réunion un jour après le confinement

Post(s): 31



Magnifique putain (1 jour après le confinement)



"Le télétravail a la réunion c'est plus sympa"



Contribution le : Aujourd'hui 18:50:10

Variel Re: Coronavirus - Un parisien viens télétravailler a la Réunion un jour après le confinement

Post(s): 10524

C'est comme ça que le Covid s'est disséminé en Italie.

Et tous ces connards qui se barrent en province pour passer la quarantaine…C'est comme ça que le Covid s'est disséminé en Italie.

Contribution le : Aujourd'hui 19:08:33