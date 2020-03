Regrouper les topics uniques GIF/Webm et Vidéos Coub en un seul topic ?

Serial Locker Inscrit: 22/01/2007 23:42 Post(s): 18040 Karma: 4533





Voulant ouvrir un nouveau volume du topic unique "Vidéos Coub", un petit membre tout poilu de la modération a proposer de fusionner celui ci avec le topic "GIF/Webm".



J'ai trouvé l'idée intéressante car sur le topic "GIF/Webm" on accepte des vidéos courtes mais sans son (Véronique... Ouais j'ai repris la même blague toute pourrie de notre conversation)



MAIS ! (ouais sinon c'est trop facile la vie) le problème est que de rassembler les 2, va surcharger les pages et rendre plus difficile les connexions de certains...



Et là, PAF ! (une idée me sort du cerveau, c'est normal le confinement toussa...)



Je pourrais faire un petit sondage, auprès de vous, membres adorés dont je rêve de bannir !



Fusionner les topics uniques GIF/Webm et Vidéos Coub ?

Oui, c'est une bonne idée

Non, je préfère qu'il y en ai 2

De toute façon, on va tous mourrir !

Contribution le : Aujourd'hui 22:09:14