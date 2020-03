Livraison - court-metrage

Je viens d'arriver Inscrit: Aujourd'hui 22:10:43 Post(s): 1

Bonjour,



Je me présente Steeve Calvo (www.calvo-steeve.com), je suis réalisateur et je souhaiterais vous soumettre mon film post-apocalyptique qui s'intitule "Livraison". C'est une fiction de 23 min diffusé sur canal+ (Y'a plus de 3 ans) dans le cadre d’une collection de courts métrages. Aujourd'hui libre de droit, je viens de poster le film sur youtube.

Je suis enfin très heureux de pouvoir le rendre publique.



Synopsis :



« Dans un monde ravagé, un éleveur aux abois part sur les routes pour livrer un bétail très particulier. A l’issue d’une transhumance éprouvante, sa livraison sera remise en question lorsqu’il découvre une part d’humanité inattendue chez l’une de ses créatures. »



Réalisé par Steeve Calvo

Scénario de Jean-etienne Martin et Steeve Calvo



produit par Blast production / Canal+ / Capricci films

Avec la participation de Ciné + / le CNC / la Sacem / la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur / la Région Nouvelle-Aquitaine. En partenariat avec le CNC – COSIP / CNC – Nouvelles Technologies de Production / la PROCIREP / L’ANGOA



En espérant que ce film de zombie un peu différent attise votre curiosité.



A bientôt.

