Une suicidaire rattrapée dans sa chute

Un policier rattrape une femme qui se laisse tomber d'un balcon situé au 14ème étage d'un immeuble à Irkoutsk, en Russie.





Contribution le : Aujourd'hui 07:52:58