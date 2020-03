Options du sujet Imprimer le sujet

Une personne fait une incroyable trouvaille avec une petite lampe torche





finding a flashlight with a flashlight





Des touristes font un trou dans la glace pour permettre à un phoque de retourner à l'eau.



