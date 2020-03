Je m'installe Inscrit: 17/11/2016 14:10 Post(s): 143 Karma: 129





Anonyme Citoyen - Témoignage poignant d'une infirmière : #RESTEZCHEZVOUS "Je n'embrasse plus mes enfants, je ne vois plus les gens que j'aime je fais tout ça pour des gens qui continuent de se balader et à prendre ça pour des vacances" #COVID2019france #ConfinementJour3 Anonyme Citoyen - Témoignage poignant d'une infirmière : #RESTEZCHEZVOUS "Je n'embrasse plus mes enfants, je ne vois plus les gens que j'aime je fais tout ça pour des gens qui continuent de se balader et à prendre ça pour des vacances" #COVID2019france #ConfinementJour3

