clip ou les gens marchent bizarrement

J'aime glander ici Inscrit: 01/05/2007 11:30 Post(s): 6851 Karma: 2814

ozefine





The Monty Python - Les démarches débiles - The silly walk



ok c'est pas ça, mais ta question m'a fait penser à eux The Monty Python - Les démarches débiles - The silly walkok c'est pas ça, mais ta question m'a fait penser à eux

Contribution le : Aujourd'hui 18:20:16